Переходный период по изменениям в технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятым Советом Евразийской экономической комиссии в сентябре 2018 года, завершился 28 апреля 2021 года, сообщает ЕЭК.

Тогда Совет ЕЭК, в частности, уточнил требования к маркировке продуктов, что обеспечило лучшую читаемость и восприятие информации на потребительских упаковках. Были уточнены критерии понятий «легкочитаемость», «понятность», определены требования к высоте шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке сведений о придуманном названии пищевой продукции.

Например, сведения о дате изготовления и сроке годности стали указываться шрифтом высотой не менее 2 мм строчной буквы. А сведения о составе, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя пищевой продукции и ряд других – не менее 0,8 мм строчной буквы.

При этом до 28 апреля 2021 года допускались производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза пищевой продукции в соответствии с прежними обязательными требованиями к ее маркировке. С окончанием переходного периода у производителей такой возможности уже нет. Сейчас они обязаны работать только по новым нормам.

Напомним, что критерием «легкочитаемости» являются четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта, а также контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него информации, обеспечивающие возможность ее прочтения без применения специальных оптических приспособлений (за исключением очков или контактных линз). Критерием «понятности» – однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения.

Этими же изменениями введены требования к размещению на упаковке сведений о придуманном названии пищевой продукции (при наличии). Оно должно быть включено в наименование и размещено в непосредственной близости от него.

Кроме того, уточнены требования к размещению на потребительской упаковке сведений о пищевой продукции, которая не содержится в потребительской упаковке или не была использована при производстве пищевой продукции или компонентов пищевой продукции, находящейся в потребительской упаковке, или вкус, аромат которой не имитируются компонентами, входящими в состав такой продукции.

Следует также подчеркнуть, что обращение указанной пищевой продукции, допускается в течение срока ее годности, установленного изготовителем.