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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БЦК В СМОЛЕНСКЕ ВНЕСЕНО В РЕЙТИНГ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ


13:32 28.04.2021

ООО «ТД «Цементная компания»» в Смоленске внесено в Рейтинг надежных партнеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белорусская цементная компания», он составлен московским Центром аналитических исследований по итогам экспертного анализа и рейтингово-сравнительной оценки за 2020 год.

За весомый вклад в развитие региона, приоритетность в отрасли, высокие результаты в рамках своего сегмента представительство БЦК рекомендовано для региональной программы «Лучшее предприятие отрасли 2020». Это дает право на получение национального сертификата РФ «Лучшее предприятие отрасли»; статус-награды; использование маркировки конкурса и размещение пресс-релиза на ведущих российских порталах, а также на именные знаки отличий для лучших сотрудников компании.
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