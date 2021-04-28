|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО БЦК В СМОЛЕНСКЕ ВНЕСЕНО В РЕЙТИНГ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
13:32 28.04.2021
ООО «ТД «Цементная компания»» в Смоленске внесено в Рейтинг надежных партнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге «Белорусская цементная компания», он составлен московским Центром аналитических исследований по итогам экспертного анализа и рейтингово-сравнительной оценки за 2020 год.
За весомый вклад в развитие региона, приоритетность в отрасли, высокие результаты в рамках своего сегмента представительство БЦК рекомендовано для региональной программы «Лучшее предприятие отрасли 2020». Это дает право на получение национального сертификата РФ «Лучшее предприятие отрасли»; статус-награды; использование маркировки конкурса и размещение пресс-релиза на ведущих российских порталах, а также на именные знаки отличий для лучших сотрудников компании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
Курсы в банках
на 28.04.2021
Конвертация в банках
на 28.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте