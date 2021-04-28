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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ДО 2026 ГОДА ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ МЕРУ В ОТНОШЕНИИ ТРУБ ИЗ КИТАЯ


13:00 28.04.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 27 апреля приняла решение продлить антидемпинговую меру в отношении стальных бесшовных труб из КНР, используемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, на пять лет.

«Анализ полученной в ходе повторного антидемпингового расследования информации позволяет сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта товара из КНР, а также возобновления причинения ущерба отрасли экономики Союза в случае прекращения действия меры. Это является основанием для продления пошлины», – пояснили в торговом блоке ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 18 августа 2015 года № 101 с 23 сентября 2015 года в отношении труб из Китая введена антидемпинговая пошлина в размере от 12,23 до 31%. Кроме того, одобрены ценовые обязательства китайских производителей в отношении поставок товара. 13 мая 2020 года начато повторное антидемпинговое расследование в связи с истечением срока действия этой антидемпинговой меры. На период проведения повторного расследования действие антидемпинговой меры продлено.
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