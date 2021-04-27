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КОМПАНИЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» С 3 МАЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ В МИНСК ИЗ ЖУКОВСКОГО
11:11 28.04.2021
С 3 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» приступает к выполнению рейса Жуковский-Минск-Жуковский.
Как сообщается на сайте компании, полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.
Вылет из Жуковского будет в 10:20 с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 11:55.
Обратный вылет из Минска запланирован на 12:55 с прибытием в Жуковский в 14:30.
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