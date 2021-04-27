В Международный день интеллектуальной собственности 26 апреля вступил в силу договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза от 3 февраля 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, договор является основополагающим документом по формированию региональной системы товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС.

Договор, в частности, предусматривает:

введение понятий «товарный знак ЕАЭС» и «наименование места происхождения товара ЕАЭС»,

возможность подачи одной заявки на товарный знак ЕАЭС или одной заявки на наименование места происхождения товара ЕАЭС в любое из патентных ведомств государств Союза с последующим получением правовой охраны одновременно на территории всех стран ЕАЭС,

взаимодействие заявителя только с одним ведомством – принцип «одного окна»,

ведение Единого реестра товарных знаков ЕАЭС и Единого реестра наименований мест происхождения товаров ЕАЭС, размещаемых на официальном сайте ЕАЭС.

В ближайшее время будет утверждена инструкция, содержащая процедурные правила реализации положений договора, а также выстроены необходимые технологические процессы в целях обеспечения приема заявок в рамках установленных процедур.

Запуск региональной системы регистрации объектов интеллектуальной собственности в ЕАЭС позволит усилить интеграционный эффект объединения, в том числе в сфере развития предпринимательской деятельности, повысить конкурентоспособность национальных экономик стран Союза, а также обеспечит дополнительную инвестиционную привлекательность рынка ЕАЭС. Применение договора приведет к сокращению временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны, будет содействовать выводу на рынок Союза товаров под евразийскими брендами.