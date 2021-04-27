Обзор крупнейших инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства в Евразийском экономическом союзе с перспективой реализации до 2025 года представил заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Жаслан Азенов на профильном круглом столе в рамках международного чемпионата в этой сфере в Сочи.

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен совместно с информационно-аналитическим агентством INFOLine.

Обзор сформирован на основе анализа и отбора сведений по инвестиционным проектам, заявленным и реализуемым в государствах ЕАЭС. Это около 400 крупных, наиболее значимых проектов в промышленном строительстве с детальным описанием и общей суммой инвестиций 128 млрд долларов. Они касаются всех отраслей промышленности, а также сектора по созданию индустриальных парков и логистических центров.

Крупнейшими инвестиционными проектами в промышленном строительстве в государствах ЕАЭС являются, например, создание производства изделий из базальтового волокна ООО «Армбас» (40 млн долларов), расширение производства ОАО «Минский тракторный завод» (400 млн долларов), строительство ТОО KLPE завода по производству полиэтилена (6500 млн долларов), возведение Таласского золоторудного комбината в рамках разработки месторождения «Джеруй» компанией ОсОО «Альянс Алтын» (307 млн долларов), строительство в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области компанией АО «РусГазДобыча» интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (13000 млн долларов).

По словам Жаслана Азенова, обзор поможет определить пути развития промкооперации с помощью взаимного привлечения поставщиков оборудования, комплектующих, сырья и материалов, подрядчиков для выполнения работ и оказания услуг при реализации проектов, партнеров при трансфере технологий. Кроме того, будут выявлены долгосрочные потребности по использованию строительных ресурсов и применению новых технологий, появится возможность прогнозировать развитие отраслевых рынков при реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, как отметил представитель Комиссии, подготовленный документ позволяет выявить направления по привлечению прямых и долговых инвестиций в проекты с участием национальных и международных финансовых институтов развития и банков, в том числе ЕАБР и ЕФСР.

«Промышленность стран нашего Союза нуждается в мощной модернизации и создании новых производств, основанных на современных технологиях, в том числе на принципах «Индустрии 4.0». Поэтому нам необходимо проводить постоянный мониторинг и анализ инвестиционной активности в наших странах и выявлять инвестиционные проекты в отраслях промышленности, которые формируют индустриальный тренд развития ЕАЭС», – резюмировал Жаслан Азенов.