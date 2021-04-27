ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРЕЗЕНТОВАЛА КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ЕАЭС В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


14:43 27.04.2021

Обзор крупнейших инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства в Евразийском экономическом союзе с перспективой реализации до 2025 года представил заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Жаслан Азенов на профильном круглом столе в рамках международного чемпионата в этой сфере в Сочи.

Как сообщает ЕЭК, документ подготовлен совместно с информационно-аналитическим агентством INFOLine.

Обзор сформирован на основе анализа и отбора сведений по инвестиционным проектам, заявленным и реализуемым в государствах ЕАЭС. Это около 400 крупных, наиболее значимых проектов в промышленном строительстве с детальным описанием и общей суммой инвестиций 128 млрд долларов. Они касаются всех отраслей промышленности, а также сектора по созданию индустриальных парков и логистических центров.

Крупнейшими инвестиционными проектами в промышленном строительстве в государствах ЕАЭС являются, например, создание производства изделий из базальтового волокна ООО «Армбас» (40 млн долларов), расширение производства ОАО «Минский тракторный завод» (400 млн долларов), строительство ТОО KLPE завода по производству полиэтилена (6500 млн долларов), возведение Таласского золоторудного комбината в рамках разработки месторождения «Джеруй» компанией ОсОО «Альянс Алтын» (307 млн долларов), строительство в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области компанией АО «РусГазДобыча» интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа (13000 млн долларов).

По словам Жаслана Азенова, обзор поможет определить пути развития промкооперации с помощью взаимного привлечения поставщиков оборудования, комплектующих, сырья и материалов, подрядчиков для выполнения работ и оказания услуг при реализации проектов, партнеров при трансфере технологий. Кроме того, будут выявлены долгосрочные потребности по использованию строительных ресурсов и применению новых технологий, появится возможность прогнозировать развитие отраслевых рынков при реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, как отметил представитель Комиссии, подготовленный документ позволяет выявить направления по привлечению прямых и долговых инвестиций в проекты с участием национальных и международных финансовых институтов развития и банков, в том числе ЕАБР и ЕФСР.

«Промышленность стран нашего Союза нуждается в мощной модернизации и создании новых производств, основанных на современных технологиях, в том числе на принципах «Индустрии 4.0». Поэтому нам необходимо проводить постоянный мониторинг и анализ инвестиционной активности в наших странах и выявлять инвестиционные проекты в отраслях промышленности, которые формируют индустриальный тренд развития ЕАЭС», – резюмировал Жаслан Азенов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
валюта курс
EUR 3.0985
USD 2.5615
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 -0.0035
USD 2.5646 +0.0031
RUB 3.4184 -0.0063
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0980
USD 2.5650 2.5700
RUB 3.4050 3.4230
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2070
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.0000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте