Компания, которая будет строить хранилище остеклованных радиоактивных отходов, вероятнее всего, будет определена в мае. Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергей Костюк.

"Был объявлен тендер, прошла квалификация участников, и, надеюсь, в ближайшее время тендер будет проведен и завершен. Заявки на участие подали 6 участников, и те из них, которые пройдут квалификацию, будут допущены к тендеру. Этим вопросом занимается Государственное специализированное предприятие "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами". Я надеюсь, что тендер состоится уже в мае", - сказал глава ГАЗО.

Ранее Костюк сообщил, что Государственное агентство по управлению зоной отчуждения рассматривает возможность построить хранилище для приема остеклованных РАО из России до 2023 года.

"Предприятие, которое находится в управлении ГАЗО, строит вторую очередь комплекса "Вектор", где планируется принимать отработавшее ядерное топливо, которое будет заходить после переработки из России. Существуют международные обязательства в соответствии с конвенцией. Происходит тендер, (он - ред.) на финальной стадии. Срок строительства - до марта 2023 года", - отметил Костюк.

Как сообщалось, правительство приняло решение о выделении в 2018 году 86,27 млн грн Министерству экологии и природных ресурсов на финансирование строительства и ввода в эксплуатацию инфраструктуры для приема на долгосрочное хранение с последующим захоронением остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов.

Централизованное захоронение и долговременное хранение РАО будет осуществляться на площадке комплекса производств по дезактивации, транспортировке, переработке, захоронению радиоактивных отходов «Вектор» на территории зоны отчуждения. Промышленная зона (зона обращения с РАО) исключена из территории Чернобыльского заповедника и не входит в территории, резервируемые для последующего заповедования.

Хранилище остеклованных РАО предназначено для приема в собственность государства, подготовки и промежуточного хранения отходов сроком до 100 лет; оснащено соответствующими защитными инженерными барьерами, системами электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, очистки загрязненного воздуха и радиометрического контроля. Впоследствии все отходы должны быть захоронены в геологическом хранилище.

Весной 2020 года стало известно, что строительство хранилища остеклованных РАО задерживается из-за недофинансирования. Несмотря на то, что Энергоатом отчислял все платежи в фонд обращения с радиоактивными отходами, эти средства не направлялись на обращение с РАО.

ГП НАЭК "Энергоатом" может подпасть под штрафные санкции от Российской Федерации из-за задержки строительства хранилища остеклованных высокоактивных радиоактивных отходов, которые остаются после переработки отработавшего ядерного топлива.