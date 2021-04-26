ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК УТОЧНИТ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ САМОХОДНЫХ МАШИН


12:09 27.04.2021

Вопросы применения карантинных фитосанитарных мер и оформления паспортов самоходных машин рассмотрены на заседании рабочей группы по оценке регулирующего воздействия под председательством директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Галии Джолдыбаевой.

Как сообщает ЕЭК, обсужден проект решения Совета ЕЭК о включении мицелия гриба в перечень подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Это необходимо для защиты таможенной территории Союза от заноса и распространения карантинных вредных организмов.

Также рабочая группа рассмотрела проект решения коллегии ЕЭК, касающийся уточнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники и вопросов ее заполнения. По результатам обсуждения департаменту-разработчику рекомендовано доработать ряд положений, чтобы избежать избыточных ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, в частности, организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, эксплуатирующих сельскохозяйственную технику.

«Рассмотренные рабочей группой документы направлены на обеспечение единых подходов к защите карантинной фитосанитарной безопасности Союза и совершенствование процедуры оформления паспортов самоходных машин», – отметила по итогам заседания Галия Джолдыбаева.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2021
валюта курс
EUR 3.0985
USD 2.5615
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0985 +0.0028
USD 2.5615 -0.0072
RUB 3.4247 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0960
USD 2.5650 2.5680
RUB 3.4110 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2020 1.2070
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 75.0000 75.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте