Вопросы применения карантинных фитосанитарных мер и оформления паспортов самоходных машин рассмотрены на заседании рабочей группы по оценке регулирующего воздействия под председательством директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Галии Джолдыбаевой.

Как сообщает ЕЭК, обсужден проект решения Совета ЕЭК о включении мицелия гриба в перечень подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Это необходимо для защиты таможенной территории Союза от заноса и распространения карантинных вредных организмов.

Также рабочая группа рассмотрела проект решения коллегии ЕЭК, касающийся уточнения единой формы паспорта самоходной машины и других видов техники и вопросов ее заполнения. По результатам обсуждения департаменту-разработчику рекомендовано доработать ряд положений, чтобы избежать избыточных ограничений для субъектов предпринимательской деятельности, в частности, организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, эксплуатирующих сельскохозяйственную технику.

«Рассмотренные рабочей группой документы направлены на обеспечение единых подходов к защите карантинной фитосанитарной безопасности Союза и совершенствование процедуры оформления паспортов самоходных машин», – отметила по итогам заседания Галия Джолдыбаева.