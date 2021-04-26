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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В СТРАНЫ ЕАЭС НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ РЫНКЕ ГАЗА


09:55 27.04.2021

Проект соглашения об общем рынке газа Евразийского экономического союза разработан Российской Федерацией и представлен в Евразийскую экономическую комиссию. Об этом сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, которое прошло 26 апреля.

Как сообщает ЕЭК, документ уже направлен в страны Союза.

«Совет комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году», - сказал Михаил Мясникович.

Департамент энергетики ЕЭК уже подготовил детальный план-график по согласованию документа. Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены.

Также на заседании комитета были рассмотрены оставшиеся разногласия по проекту Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. В настоящее время у сторон нет единого мнения по объектам отслеживания, видам транспорта, которыми они перевозятся, условиям применения отслеживания перевозок, а также о составе сведений, содержащихся в пломбах.

«С учетом поручения Совета Комиссии о подготовке соглашения к подписанию во втором квартале текущего года нам необходимо ускорить согласование позиций. Подписание соглашения позволит нам значительно упростить вопросы перемещения грузов как транзитом, так и во взаимной торговле», - подчеркнул Михаил Мясникович.

Участники обсуждения в целом поддержали редакцию статьи проекта Соглашения о составе сведений, которые должны содержаться в навигационных пломбах, доработанную ЕЭК с учетом предложений Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Федеральной таможенной службы России. При этом порядок совершения операций по наложению и снятию навигационных пломб, включая порядок передачи в навигационную пломбу документов и сведений, предложено определять Комиссии либо законодательством государств Союза.

Также, понимая необходимость эффективного взаимодействия национальных операторов систем отслеживания перевозок, предложено рассмотреть вопрос подготовки соответствующего соглашения между ними.

Кроме того, участники комитета обсудили вопрос обеспечения фитосанитарной безопасности территории Союза от проникновения и распространения вирусов коричневой морщинистости плодов томатов, мозаики пепино и пятнистого увядания томатов.

«Торговля должна осуществляться на принципах взаимного уважения и на конкурентной основе, нужно исходить в первую очередь из этого. В то же время нужна системная работа в этом направлении. Совет руководителей фитосанитарных ведомств должен вести работу на регулярной основе и собираться не реже одного раза в месяц», - предложил глава Коллегии ЕЭК.

Также на заседании были рассмотрены вопросы приведения в соответствии с правом Союза законодательства Кыргызской Республики в сфере антимонопольного регулирования и функционирования на территории России мобильных групп таможенных органов.
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