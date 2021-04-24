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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК РАЗРАБОТАЕТ СТРАТЕГИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
14:15 26.04.2021
Инновационное развитие металлургии, передовые технологии, автоматизацию и цифровизацию в металлургической отрасли обсудили 22 апреля на площадке Евразийской экономической комиссии представители уполномоченных органов, научных и деловых кругов государств Евразийского экономического союза на научно-практической сессии «Металлургия ЕАЭС: инновационное развитие и перспективные технологии».
В мероприятии принял участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
«Активное внедрение инноваций, цифровизация и автоматизация процессов на предприятиях, создание новой линейки продуктов – это не только требование времени, но и вопрос конкурентоспособности наших производителей на внешних рынках», – отметил Артак Камалян.
В рамках сессии были рассмотрены конкретные проекты в сфере цифровизации, автоматизации и роботизации производственных процессов, реализуемые на ведущих российских предприятиях, возможности применения 3D-принтеров в металлургической отрасли.
Особый интерес участников вызвали возможности новых технологий переработки отходов и лома черных и цветных металлов, готовые решения в сфере внедрения плазменных технологий. Кроме этого, была отмечена актуальность работы по гармонизации стандартов на металлопродукцию в рамках ЕАЭС и новые тенденции для устойчивого развития горно-металлургического комплекса.
Как сообщает ЕЭК, по итогам сессии принято решение разработать концепцию стратегии инновационного развития металлургической отрасли в рамках ЕАЭС, сформировать евразийский реестр новых технологий в металлургической отрасли и проработать вопрос о внедрении прикладных плазменных технологий в металлургии.
В мероприятии приняли участие более 70 представителей уполномоченных органов, научных и деловых кругов, а также ведущих металлургических предприятий государств Евразийского экономического союза.
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