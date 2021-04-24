На строительство нового конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС 45 стран предоставили 2,1 млрд евро. Об этом в Твиттере сообщает посольство Великобритании в Украине к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

"В течение этих лет Великобритания активно способствовала усилиям по восстановлению зоны отчуждения, в том числе в рамках проекта Нового безопасного конфайнмента, который накрыл уничтоженный реактор", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Строительство поддержали 45 стран, включительно с Великобританией, и предоставили на этот проект 2,1 млрд евро.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 8 декабря 2016 года приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.

Строительство конфайнмента финансировалось из Чернобыльского фонда "Укрытие", созданного в 1997 году за счет взносов 45 стран-вкладчиков и доноров. Конструкция была построена компанией Novarka, консорциумом французских строительных компаний Vinci и Bouygues и субподрядчиками со всего мира, в состав которых входили и украинские компании.