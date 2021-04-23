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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ПОДГОТОВЯТ ТЕХРЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ


10:08 26.04.2021

Совет ЕЭК 22 апреля утвердил новую редакцию плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений.

Как сообщает ЕЭК, будут подготовлены 11 техрегламентов и внесены изменения в 42 действующих техрегламента.

«Утверждение плана в совокупности с уже принятыми 49 техрегламентами является важным этапом для завершения системной работы по установлению единых обязательных требований к продукции, регулируемой в рамках ЕАЭС, и будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле между государствами Союза», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Совет ЕЭК принял решение о разработке двух отдельных технических регламентов – на строительные материалы и изделия, а также на здания и сооружения.

«Учитывая особенности регулирования зданий и сооружений, разделение двух регламентов обеспечит скорейшее формирование единого рынка строительных материалов в Союзе», – подчеркнул Виктор Назаренко.

Завершение процедур согласования странами техрегламента на строительные материалы запланировано на 4-й квартал 2022 года. Ответственный разработчик – Российская Федерация.

Кроме того, согласно плану, будет подготовлен отдельный технический регламент на корма для непродуктивных животных. Ответственным разработчиком определена Российская Федерация. Срок представления в ЕЭК итогов внутригосударственного согласования – 4-й квартал 2023 года.

Новая редакция плана также включает девять новых изменений в технические регламенты – «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), а также ряд изменений в технические регламенты «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
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