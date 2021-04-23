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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОБНУЛЕНА СТАВКА ВВОЗНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЕТТ ЕАЭС НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН


09:05 26.04.2021

По предложению Беларуси Совет Евразийской экономической комиссии принял решение на три года снизить до нуля ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов трикотажных полотен машинного или ручного вязания, используемых при производстве нижнего белья.

Как сообщает ЕЭК, мера направлена на удешевление и повышение доступности сырьевой базы для предприятий швейной отрасли государств ЕАЭС и будет способствовать снижению себестоимости и увеличению объемов производимых готовых изделий, повышению их конкурентоспособности и, как следствие, увеличению доли евразийских товаров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Применение этого инструмента поддержки обусловлено тем, что в государствах ЕАЭС не производятся востребованные предприятиями Союза легкой промышленности трикотажные полотна, в первую очередь кружева высокого качества. Велика также доля импорта из третьих стран, прежде всего из Германии, Латвии, Италии.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования.
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