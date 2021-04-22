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УКРЗАЛИЗНЫЦЯ БУДЕТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В БЕЛАРУСЬ ОНЛАЙН


13:43 23.04.2021

После возобновления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Для этого Укрзализныця и Белорусская железная дорога разработали и согласовали в рабочем порядке соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующие между Республикой Беларусь и Украиной.

«Расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозках - требование сегодняшнего дня и комфорт наших пассажиров. Несмотря на то, что сейчас международные рейсы не осуществляются из-за карантинных ограничений, специалисты Укрзализныци не прекращали сотрудничать с международными коллегами, чтобы улучшать сервис для пассажиров и расширять перечень услуг», - рассказал и.о. председателя правления компании Иван Юрик, которого цитирует Укринформ.

Соответствующее решение поддержало правление АО «Укрзализныця», на очереди - принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения пассажиры будут осуществлять поездки в международном сообщении с Республикой Беларусь по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.
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