После возобновления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты в Беларусь и обратно онлайн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Для этого Укрзализныця и Белорусская железная дорога разработали и согласовали в рабочем порядке соглашение о взаимодействии при организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующие между Республикой Беларусь и Украиной.

«Расширение онлайн-услуг в международных железнодорожных перевозках - требование сегодняшнего дня и комфорт наших пассажиров. Несмотря на то, что сейчас международные рейсы не осуществляются из-за карантинных ограничений, специалисты Укрзализныци не прекращали сотрудничать с международными коллегами, чтобы улучшать сервис для пассажиров и расширять перечень услуг», - рассказал и.о. председателя правления компании Иван Юрик, которого цитирует Укринформ.

Соответствующее решение поддержало правление АО «Укрзализныця», на очереди - принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения пассажиры будут осуществлять поездки в международном сообщении с Республикой Беларусь по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу.