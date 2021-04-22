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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИМПОРТ САХАРА В ЕАЭС ВРЕМЕННО ОСВОБОДИЛИ ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН


11:24 23.04.2021

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Казахстан – в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызстан – в объеме не более 40 тыс. тонн, в Российскую Федерацию – в объеме не более 350 тыс. тонн.

«Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом Совет ЕЭК. С учетом ситуации с ценами на рынке сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Кроме того, на площадке комиссии будет организовано взаимодействие заинтересованных потребителей и производителей для обеспечения оперативных поставок сахара на внутренние рынки государств Союза. Совет ЕЭК также решил подготовить предложения по устойчивому развитию рынка сахара ЕАЭС.

Решение Совета комиссии вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
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