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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВВОДИТ ПОШЛИНУ НА ТЕХНИКУ МАЗА В РАЗМЕРЕ 35%
12:43 22.04.2021
Украина вводит пошлину на технику МАЗа в размере 35%.
Как сообщает украинская межведомственная комиссия по международной торговле, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.
Такие действия Беларуси противоречат договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными. В связи с этим Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.
Решение вступит в силу через 10 дней.
По данным AUTO-Consulting, в Украине за первый месяц весны клиентам передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам нынешних января-марта аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.
При этом лидером украинского рынка по итогам марта остался МАЗ, которому удалось нарастить продажи более чем в четыре раза и занять 18,3% рынка.
Украина была одним из главных рынков сбыта для белорусской техники.
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