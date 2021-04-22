Украина вводит пошлину на технику МАЗа в размере 35%.

Как сообщает украинская межведомственная комиссия по международной торговле, Беларусь создала искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на белорусский рынок.

Такие действия Беларуси противоречат договору о зоне свободной торговли и считаются дискриминационными и недружественными. В связи с этим Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.

Решение вступит в силу через 10 дней.

По данным AUTO-Consulting, в Украине за первый месяц весны клиентам передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам нынешних января-марта аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.

При этом лидером украинского рынка по итогам марта остался МАЗ, которому удалось нарастить продажи более чем в четыре раза и занять 18,3% рынка.

Украина была одним из главных рынков сбыта для белорусской техники.