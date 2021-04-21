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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ВВЕЛА 5%-Ю ВВОЗНУЮ ПОШЛИНУ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП


16:41 21.04.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила 5%-е ввозные таможенные пошлины в отношении отдельных видов светодиодных ламп (LED), применяемых для бытового, промышленного и уличного освещения.

Как сообщает ЕЭК, срок действия меры ограничен 31 декабря 2025 года.

«Решение направлено на повышение доли отечественных товаров на внутреннем рынке и импортозамещение, а также повышение конкурентоспособности предприятий Евразийского экономического союза, занимающихся выпуском светодиодных ламп», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В связи с тем, что на комплектующие для производства светодиодных ламп установлены ввозные таможенные пошлины в размере 5-14%, а в отношении готовых изделий в настоящий момент применяется нулевая ставка, предлагаемая мера также позволит соблюсти принцип эскалации Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

Принятие этого решения согласуется с задачей по созданию Евразийской светодиодной технологической платформы (Распоряжение Совета ЕЭК № 32 от 18 октября 2016 года). Среди целей этой платформы – привлечение передовых технологий в области светодиодной техники и создание высококачественной долговечной светодиодной продукции.

Решение вступает в силу в сроки, предусмотренные правом Союза.
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