Коллегия Евразийской экономической комиссии сократила количество документов, предоставляемых участником внешнеторговой деятельности для контроля при вывозе обработанных драгоценных камней.

В частности, исключено требование в части обобщенной спецификации по размерно-весовым группам. Также не будет необходимости в предоставлении справки об использовании необработанных алмазов массой более 10,8 карата, протокола предприятия об оценке бриллиантов массой более 6 карат, акта сделки, учтенной в установленном порядке.

Как сообщает ЕЭК, изменения обусловлены тем, что информация о драгоценных камнях, содержащаяся в этих исключениях, может быть получена из других документов, предоставление которых для целей государственного контроля предусмотрено правом Союза.

«Принятие решения позволит упростить прохождение государственного контроля для бизнеса и тем самым улучшит предпринимательский климат в странах Евразийского экономического союза», – подчеркнул директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.