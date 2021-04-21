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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ УКРАИНЫ ДО 7 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
13:49 21.04.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении некоторых видов стальных труб из Украины до 7 февраля 2022 года включительно.
Как сообщает ЕЭК, срок действия применяемой меры должен был истечь 1 июня 2021 года. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования.
«Сведения, представленные в заявлении, позволили департаменту сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта стальных труб из Украины и причинении ущерба отрасли экономики государств Евразийского экономического союза. По результатам рассмотрения заявления 8 февраля 2021 года начато повторное антидемпинговое расследование», – отметили в торговом блоке ЕЭК.
Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.
Антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб из Украины, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, установлена решением комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 года № 702 и составляет от 18,9 до 37,8% в зависимости от компании-производителя и разновидности продукции. Действие антидемпинговой меры продлено решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 года № 48 по 1 июня 2021 года включительно.
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