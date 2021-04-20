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ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО РАЗРАБОТАЛО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЕАПО МОБАЙЛ»


15:21 20.04.2021

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) разработало мобильное приложение, предоставляющее доступ к открытым информационным ресурсам организации (Реестру евразийских патентов, Фармацевтическому реестру ЕАПВ, Евразийскому серверу публикаций и другим).

Как сообщает ЕАПВ, зарегистрированные пользователи системы ЕАПВ-ОНЛАЙН могут войти в Личный кабинет, где им предоставляется возможность просматривать документы и совершать отдельные процедурные действия по евразийским заявкам и патентам (например, подавать заявления о продлении сроков рассмотрения евразийских заявок или об уплате пошлин за поддержание в силе евразийских патентов).

Кроме того, зарегистрированные пользователи системы ЕАПВ-ОНЛАЙН будут получать уведомления об изменении статуса делопроизводства и приближении контрольных сроков по находящимся в их ведении евразийским заявкам, требующим их реакции.

Функционал мобильного приложения будет регулярно расширяться, в том числе в направлении преобразования его в облегченную и удобную версию системы ЕАПВ-ОНЛАЙН «в кармане». В настоящее время приложение доступно для операционной системы Android (версия 7.1 и выше), планируется его адаптация под iOS.

Приложение доступно для скачивания в Google Market (поиск по запросу «ЕАПО») или по ссылке.
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