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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НАФТОГАЗ УКРАИНЫ УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ЕГИПТЕ


13:49 20.04.2021

"Нафтогаз Украины" заявляет, что ему удалось на 20% увеличить добычу нефти на египетских активах компании. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В начале апреля текущего года Petrosannan Company - совместная компания-оператор НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation - провела работы по интенсификации добычи нефти на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет. Благодаря выполнению гидроразрыва пластов на пилотных скважинах добыча нефти увеличилась более чем на 20% или 600 баррелей в сутки", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

При условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть (60 долл. США/баррель) Группа Нафтогаз получит дополнительный доход от проведенных операций около 400 тыс. долл. США в месяц.

"Один из ключевых векторов стратегии Группы Нафтогаз - увеличение объемов добычи углеводородов, как в Украине, так и на зарубежных активах. Лишь начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволило нам увеличить объем добычи нефти на 20%. Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрывов пластов, на других участках, эксплуатируемых Группой Нафтогаз в Арабской Республике Египет", - сказал первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Группа Нафтогаз реализует проекты по разведке и добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.

В августе 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" решила ускорить рост добычи углеводородов на концессионном участке Alam El Shawish East Western Desert в Египте, а также реализацию основных инфраструктурных проектов.

В 2016 году председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщал, что Нафтогаз изучает возможность продажи активов в Египте, которые не приносят особой прибыли на фоне падения цен на нефть. В 2017 году НАК дважды объявляла тендер для оценки целесообразности продажи египетских активов. В 2018 году Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины выступает против продажи активов компании в Египте.
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