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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК НАМЕРЕНА СТИМУЛИРОВАТЬ КООПЕРАЦИЮ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ


18:03 19.04.2021

В ближайшие пять лет Евразийская экономическая комиссия намерена внедрить механизмы стимулирования кооперации при разработке технологий для различных отраслей экономики Евразийского экономического союза. Об этом в ходе круглого стола: «Перспективы реализации кооперационных проектов в области науки и технологий для формирования Евразийского инновационного пространства» в рамках XXII апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ сообщил заместитель директора департамента промышленной политики ЕЭК Жаслан Азенов.

По словам Жаслана Азенова, сотрудничество в разработке и внедрении технологий, научно-технологическом и инновационном развитии неразрывно связано с реализацией Основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.

«Уровень развития отраслей экономики и промышленности определяют передовые технологии. Например, искусственный интеллект, цифровые, информационные, аэрокосмические технологии, комплекс технологий в энергетике. В ЕАЭС прорабатываются вопросы трансфера технологий, выстраивания научно-технологических альянсов (партнерств) с третьими странами. ЕЭК через введение правовых актов администрирования рынков может влиять на технологическую повестку Евразийского экономического союза», – отметил Жаслан Азенов.

Как сообщает ЕЭК, в качестве основных источников финансирования будущих технологических проектов прорабатываются возможности привлечения Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития, Международного финансового центра «Астана», национальных государственных программ, суверенных фондов и инвестиционных компаний, национальных банков развития и коммерческих банков государств-членов.

Особое значение в рамках выстраивания Евразийского инновационного пространства приобретает работа по формированию в ЕАЭС системы технологического прогнозирования. Этот инструмент предусмотрен в Стратегии развития ЕАЭС и в Основных направлениях промышленного сотрудничества до 2025 года. При этом система технологического прогнозирования поможет формировать «технологические коридоры», «технологические карты», готовить требования для техрегламентов, национальных стандартов, в том числе на соответствие принципам «Индустрия 4.0» в ключевых отраслях промышленности.

Начатая комиссией работа позволит развивать новые отрасли экономики и промышленности, направленные на внедрение критических технологий.

«Мы видим перспективы во внедрении и развитии космических технологий, водородной энергетики, ядерных технологий, развитии электротранспорта и систем накопления энергии. В этих технологических секторах планируем выйти на разработку технологических карт, «технологических коридоров» для внедрения в промышленность и экономику наших стран», – подчеркнул представитель ЕЭК.
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