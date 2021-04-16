Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 15 апреля 2021 года разрешила ввоз в Россию продукции трех предприятий Беларуси, производящих животноводческую продукцию.

«Решение принято с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и по результатам анализа предоставленных материалов об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении ведомства.

В режиме усиленного лабораторного контроля по ранее выявленным показателям несоответствия требованиям законодательства в Россию разрешено ввозить продукцию следующих компаний: Филиал «Мстиславский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»; ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» (за исключением некоторой продукции); Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».

Продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна быть выработана начиная с 15 апреля и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.