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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
17:47 19.04.2021
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 15 апреля 2021 года разрешила ввоз в Россию продукции трех предприятий Беларуси, производящих животноводческую продукцию.
«Решение принято с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и по результатам анализа предоставленных материалов об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении ведомства.
В режиме усиленного лабораторного контроля по ранее выявленным показателям несоответствия требованиям законодательства в Россию разрешено ввозить продукцию следующих компаний: Филиал «Мстиславский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»; ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» (за исключением некоторой продукции); Филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Продукция, предназначенная для поставок в Россию, должна быть выработана начиная с 15 апреля и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.
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