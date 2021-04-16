Разработан план реализации механизма учета и контроля перемещения подконтрольных товаров, следующих по территории Российской Федерации из Республики Беларусь в адрес предприятий-получателей стран ЕАЭС (План), который согласован с уполномоченными органами стран-членов ЕАЭС.

Как сообщает Россельхознадзор, он будет применяться в целях предотвращения использования схемы ложного транзита продукции животного происхождения, ввоз которой на территорию Российской Федерации ограничен действующим законодательством.

В рамках работ по интеграции федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС» (Российская Федерация) и информационной системы AITS (Беларусь), а также согласно плану, с 20 апреля 2021 года вводится в промышленную эксплуатацию механизм оформления и автоматической передачи электронных транзитных уведомлений на отправляемые партии подконтрольных товаров из Республики Беларусь в адрес предприятий-получателей из стран ЕАЭС. Для этого будет задействована система «ВетИС».

Реализация указанного механизма позволит обеспечить прослеживаемость продукции, следующей через территорию России из Беларуси в Казахстан, Армению и Кыргызстан.