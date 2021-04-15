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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ЯБЛОК С 10 ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


18:38 15.04.2021

Россельхознадзор под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси с 16 апреля 2021 года разрешил ввоз в Россию свежих яблок с 10 белорусских предприятий-производителей.

«Решение принято на основании предоставленной белорусской стороной информации об остатках яблок урожая 2020 года, находящихся на хранении, произведенных в Брестской области Республики Беларусь, а также по результатам достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении российского ведомства.

Ввоз яблок разрешен следующим компаниям: ОАО «Чернавчицы»; ФХ «ЯКВИЛ»; ОАО «Агро-Мотоль»; ФХ «Владимир плюс»; КФХ «КАРПИН»; ФХ «Новый сад»; ФХ «ВСК Сад»; ОАО «Ружаны-Агро»; РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси»; КФХ «Ольшаны-Два».

Ранее в целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции с 17 марта 2021 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области.
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