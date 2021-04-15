|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ЯБЛОК С 10 ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
18:38 15.04.2021
Россельхознадзор под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси с 16 апреля 2021 года разрешил ввоз в Россию свежих яблок с 10 белорусских предприятий-производителей.
«Решение принято на основании предоставленной белорусской стороной информации об остатках яблок урожая 2020 года, находящихся на хранении, произведенных в Брестской области Республики Беларусь, а также по результатам достигнутых договоренностей», - говорится в сообщении российского ведомства.
Ввоз яблок разрешен следующим компаниям: ОАО «Чернавчицы»; ФХ «ЯКВИЛ»; ОАО «Агро-Мотоль»; ФХ «Владимир плюс»; КФХ «КАРПИН»; ФХ «Новый сад»; ФХ «ВСК Сад»; ОАО «Ружаны-Агро»; РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси»; КФХ «Ольшаны-Два».
Ранее в целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции с 17 марта 2021 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2021
Курсы в банках
на 15.04.2021
Конвертация в банках
на 15.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте