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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ В ЕАЭС УСОВЕРШЕНСТВУЮТ


16:52 15.04.2021

Вопросы планирования и реализации мероприятий в сфере статистики на 2021-2025 годы в увязке со Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассмотрены на восемнадцатом заседании консультативного комитета по статистике при коллегии ЕАЭС, которое прошло 14 апреля в Москве.

Как сообщает ЕЭК, основной акцент был сделан на вопросе целесообразности внесения изменений в Договор о ЕАЭС в сфере статистики, которые расширили бы полномочия Комиссии по утверждению единого порядка учета и декларирования товаров во взаимной торговле. Согласованную позицию комитета решено представить до 1 июня 2021 года.

Кроме того, члены комитета обсудили пересчет показателей взаимной торговли по официальным данным государств-членов из национальных валют в российские рубли. Определены мероприятия по проведению пересчета и дальнейшему взаимодействию с налоговыми органами стран.

Консультативный комитет рассмотрел вопрос правоприменительной практики за непредставление статистических данных по взаимной торговле. Установление ответственности респондентов за непредставление форм статистической отчетности является одним из инструментов повышения качества статистики.

Участники заседания поддержали мероприятия по формированию официальной статистической информации, характеризующей деятельность предприятий с участием иностранного капитала. Одобрен разработанный департаментом статистики комиссии вопросник о наличии официальной статистической информации, характеризующей деятельность предприятий с участием иностранного капитала. По итогам обобщения опроса будут актуализированы форматы предоставления Евразийской экономической комиссии официальной статистической информации.

Кроме того, участники обсудили вопросы цифровизации статистики, в частности, расширение подготовки концептов и структур данных по разделам статистики и повышение эффективности функционирования личных кабинетов. Стороны внесли предложения по активизации их участия в освоении цифровых технологий. В частности, будет создана информационная площадка по обмену опытом внедрения стандарта SDMX и в октябре проведен семинар «Внедрение цифровых технологий в статистику ЕАЭС».

Департамент статистики ЕЭК представил консультативному комитету подготовленный с учетом международного опыта вопросник по изучению влияния COVID-19 на мониторинг и достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН в странах ЕАЭС. В нем отражены вопросы сбора, обработки и распространения официальной статистической информации в период пандемии COVID-19, а также методов сбора статистических данных и оценки влияния COVID-19 на достижение ЦУР.
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