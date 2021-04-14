Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 13 апреля снизила ставку ввозной таможенной пошлины в отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров с 5% до 0% сроком на один год.

Как сообщает ЕЭК, этот товар применяется для заполнения швов и является расходным материалом при эксплуатации электролизеров в процессе производства алюминия. Непрерывность производства алюминия обеспечивается за счет плановой замены подовой массы.

Изготовление подовой массы в Евразийском экономическом союзе обеспечивает потребности предприятий алюминиевой промышленности на 75-80%. Недостающие объемы компенсируются импортными поставками по ценам, значительно превышающим внутренние. С учетом строительства в настоящий момент в ЕАЭС новых алюминиевых заводов объем закупок импортной подовой массы в 2020 году увеличился.

«Таким образом, принятая мера таможенно-тарифного регулирования будет направлена на сокращение затрат на производство алюминия и обеспечение алюминиевых заводов государств Союза качественной продукцией в объемах, необходимых для стабильной производственной деятельности. Кроме того, решение будет способствовать развитию промышленного производства алюминия в странах ЕАЭС», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с решением коллегии ЕЭК от 17 сентября 2019 года № 161 нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении подовой массы для футеровки алюминиевых электролизеров действовала с 19 октября 2019 года по 31 октября 2020 года.