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НА УКРАИНСКИХ АЭС ЗА ГОД ПРОИЗОШЛО 19 НАРУШЕНИЙ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ


11:42 14.04.2021

В течение 2020 года Государственная инспекция ядерного регулирования получила 19 уведомлений о нарушениях или отклонениях в работе на АЭС Украины. Об этом говорится в докладе Госатомрегулирования о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2020 году, который был представлен на пресс-конференции в Укринформе.

"В течение года Госатомрегулирования было получено и рассмотрено 19 информационных уведомлений о событиях, которые имели место на АЭС Украины: 13 - о нарушениях в работе действующих АЭС, 6 - об отклонении в работе действующих АЭС", - говорится в докладе.

Во время 13 нарушений в работе АЭС Украины, которые произошли в течение 2020 года, было зафиксировано 18 аномальных событий. Их анализ выявил, что 52% аномальных событий были связаны с отказами оборудования, 22% - с недостатками процедур, 13% - с ошибками персонала. Для 13% аномальных событий, которые произошли во время нарушений в работе АЭС, комиссии по расследованию нарушений не определили коренных причин.

На сегодня 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС работают уже более 30 лет, что превышает проектный срок их эксплуатации. Каждые 10 лет на каждый энергоблок НАЭК "Энергоатом" составляет "Отчет по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока". Общая мощность украинских АЭС составляет 13,835 ГВт.

Статистика событий на атомных станциях ведется относительно АЭС, которые находятся в промышленной эксплуатации. На Чернобыльской АЭС с 2007 года было зафиксировано лишь 1 нарушение, которое произошло 3 июля 2013 года.
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