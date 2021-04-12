Инициатива Евразийской экономической комиссии о проведении в рамках евразийских форумов выставок лучших товаров стран ЕАЭС, определённых по итогам национальных конкурсов качества продукции, одобрена членами консультативного комитета по агропромышленному комплексу.

«Проведение таких выставок позволит создать дополнительные стимулы для улучшения качества и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, обеспечить информационную поддержку товаров наших производителей для их эффективного продвижения как внутри Союза, так и на экспорт, – подчеркнул министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян. – Кроме того, это позволит повысить статус и привлекательность национальных конкурсов качества государств ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, для проработки этой инициативы комиссии принято решение создать рабочую группу.

Также на заседании одобрен проект карты развития агроиндустрии Союза – информационного ресурса, объединяющего крупные инвестиционные, в том числе инновационные проекты агропромышленного комплекса.

По словам Артака Камаляна, создание карты позволит странам сформировать основу для партнерских кооперационных отношений в ЕАЭС, обеспечивая устойчивое развитие общего аграрного рынка.

Участники заседания также отметили важность общих принципов и подходов продовольственной безопасности, разрабатываемых Комиссией. Ключевыми факторами, обеспечивающими продовольственную безопасность, они назвали повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в том числе органической, создание благоприятных условий для хранения, распределения и потребления продовольствия, внедрение инноваций, снижение зависимости стран ЕАЭС от импорта материально-технических ресурсов. Сотрудничество сторон по этим направлениям будет способствовать производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также наращиванию объемов взаимной торговли внутри ЕАЭС.

Стороны также подчеркнули, что особенное значение эта тема приобретает в условиях пандемии COVID-19 и ее влияния на цепочки продовольственного снабжения.

Способствовать эффективному формированию устойчивой агропродовольственной системы ЕАЭС призвана созданная в марте рабочая группа по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Союза.

«В Евразийском экономическом союзе прорабатываются разные механизмы интеграционного взаимодействия, которые могут быть полезны партнерам для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения продовольственной безопасности в случае форс-мажорных ситуаций. В этой части создание площадки по оперативному взаимодействию государств Союза позволит странам быстро срабатывать при возникновении дефицита сельскохозяйственных товаров на рынках государств Союза, связанного с неблагоприятными обстоятельствами», – рассказал Артак Камалян.