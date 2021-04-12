ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКИХ ФОРУМОВ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ВЫСТАВКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ ЕАЭС


12:42 13.04.2021

Инициатива Евразийской экономической комиссии о проведении в рамках евразийских форумов выставок лучших товаров стран ЕАЭС, определённых по итогам национальных конкурсов качества продукции, одобрена членами консультативного комитета по агропромышленному комплексу.

«Проведение таких выставок позволит создать дополнительные стимулы для улучшения качества и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, обеспечить информационную поддержку товаров наших производителей для их эффективного продвижения как внутри Союза, так и на экспорт, – подчеркнул министр по промышленности и АПК ЕЭК Артак Камалян. – Кроме того, это позволит повысить статус и привлекательность национальных конкурсов качества государств ЕАЭС».

Как сообщает ЕЭК, для проработки этой инициативы комиссии принято решение создать рабочую группу.

Также на заседании одобрен проект карты развития агроиндустрии Союза – информационного ресурса, объединяющего крупные инвестиционные, в том числе инновационные проекты агропромышленного комплекса.

По словам Артака Камаляна, создание карты позволит странам сформировать основу для партнерских кооперационных отношений в ЕАЭС, обеспечивая устойчивое развитие общего аграрного рынка.

Участники заседания также отметили важность общих принципов и подходов продовольственной безопасности, разрабатываемых Комиссией. Ключевыми факторами, обеспечивающими продовольственную безопасность, они назвали повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, в том числе органической, создание благоприятных условий для хранения, распределения и потребления продовольствия, внедрение инноваций, снижение зависимости стран ЕАЭС от импорта материально-технических ресурсов. Сотрудничество сторон по этим направлениям будет способствовать производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также наращиванию объемов взаимной торговли внутри ЕАЭС.

Стороны также подчеркнули, что особенное значение эта тема приобретает в условиях пандемии COVID-19 и ее влияния на цепочки продовольственного снабжения.

Способствовать эффективному формированию устойчивой агропродовольственной системы ЕАЭС призвана созданная в марте рабочая группа по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Союза.

«В Евразийском экономическом союзе прорабатываются разные механизмы интеграционного взаимодействия, которые могут быть полезны партнерам для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения продовольственной безопасности в случае форс-мажорных ситуаций. В этой части создание площадки по оперативному взаимодействию государств Союза позволит странам быстро срабатывать при возникновении дефицита сельскохозяйственных товаров на рынках государств Союза, связанного с неблагоприятными обстоятельствами», – рассказал Артак Камалян.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1410 3.1450
USD 2.6380 2.6430
RUB 3.4140 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1920
EUR/RUB 91.7000 92.1000
USD/RUB 77.1000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте