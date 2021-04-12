|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБНОВЛЕН СПИСОК СТРАН-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ЕАЭС
10:19 13.04.2021
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 12 апреля опубликовала обновленные перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как ранее сообщалось на сайте Евразийской экономической комиссии, 5 марта Совет ЕЭК принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран-пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС.
Для обеспечения адаптации экономических операторов к изменившимся условиям ведения внешнеторговой деятельности решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, то есть с 12 октября 2021 года.
Подробная информация, касающаяся применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС, включая информацию о перечнях стран-пользователей такой системы, размещена на странице Департамента торговой политики ЕЭК.
Единая система тарифных преференций направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран.
Условия и порядок применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС, включая критерии для отнесения стран к числу ее пользователей, утверждены решением Совета ЕЭК № 47 от 6 апреля 2016 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 13.04.2021
Конвертация в банках
на 13.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте