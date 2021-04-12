Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 12 апреля опубликовала обновленные перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как ранее сообщалось на сайте Евразийской экономической комиссии, 5 марта Совет ЕЭК принял решение о пересмотре перечней развивающихся и наименее развитых стран-пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза. Соответствующее решение опубликовано на правовом портале ЕАЭС.

Для обеспечения адаптации экономических операторов к изменившимся условиям ведения внешнеторговой деятельности решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении шести месяцев с даты его официального опубликования, то есть с 12 октября 2021 года.

Подробная информация, касающаяся применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС, включая информацию о перечнях стран-пользователей такой системы, размещена на странице Департамента торговой политики ЕЭК.

Единая система тарифных преференций направлена на содействие экономическому росту наименее развитых и развивающихся стран.

Условия и порядок применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС, включая критерии для отнесения стран к числу ее пользователей, утверждены решением Совета ЕЭК № 47 от 6 апреля 2016 г.