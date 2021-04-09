Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала ЧАО "Украинская фондовая биржа" лицензию на осуществление профессиональной деятельности. Об этом говорится в решении от 6 апреля, обнародованном на сайте комиссии.

В решении отмечается, что лицензия аннулирована "в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года", пишет Укринформ.

«Украинская фондовая биржа» (УФБ) была зарегистрирована 29 октября 1991 г. Это был первый созданный в Украине биржевой рынок ценных бумаг. В 1990-х годах биржа играла важную роль в процессах приватизации.