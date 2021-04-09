|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ
10:00 12.04.2021
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала ЧАО "Украинская фондовая биржа" лицензию на осуществление профессиональной деятельности. Об этом говорится в решении от 6 апреля, обнародованном на сайте комиссии.
В решении отмечается, что лицензия аннулирована "в связи с неосуществлением лицензиатом вышеуказанного вида профессиональной деятельности на фондовом рынке в течение года", пишет Укринформ.
«Украинская фондовая биржа» (УФБ) была зарегистрирована 29 октября 1991 г. Это был первый созданный в Украине биржевой рынок ценных бумаг. В 1990-х годах биржа играла важную роль в процессах приватизации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте