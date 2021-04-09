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«ЛАСТОЧКА» ВПЕРВЫЕ СВЯЖЕТ СКОРОСТНЫМ МАРШРУТОМ МОСКВУ И МИНСК С 30 АПРЕЛЯ


17:18 09.04.2021

«Ласточка» впервые свяжет скоростным маршрутом Москву и Минск с 30 апреля. Об этом сообщает РЖД.

"С 30 апреля холдинг «РЖД» назначит 2 пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)", - говорится в сообщении российской компании.

«Ласточки» сообщением Москва-Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.

Так, составы № 717/722 будут отправляться в 6:20 и приезжать в 13:10, совершая остановку в Смоленске. А № 721/718 станут отправляться в 16:00, прибывать — в 22:55. Остановки запланированы в Вязьме и Смоленске.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Для других поездов между Россией и Беларусью будут увеличены объемы движения. Так, в расписание вернется поезд № 7/8 сообщением Москва – Брест формирования АО «ФПК», который будет курсировать через день. В первый рейс после длительного перерыва он отправится из Москвы 13 апреля, из Бреста – 14 апреля.
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