СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ПОЛЬСКИЙ БАНК ВЫДЕЛИЛ €81,5 МЛН КРЕДИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ІТ PARK ВО ЛЬВОВЕ

12:44 08.04.2021 Крупнейший государственный банк Польши BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) согласовал предоставление кредита в сумме 81,5 млн евро на строительство Innovation District IT Park - масштабного инфраструктурного проекта львовской ІТ-индустрии. Об этом сообщает пресс-служба ІТ Кластера. Отмечается, что технологический парк с офисами для 10 тыс. ІТ-специалистов, мультифункциональным центром и научными лабораториями будет возведен во Львове на пересечении улиц Стрыйской и Чмолы. Общая стоимость строительства первой очереди проекта составляет 136 млн евро. Открытие первой очереди планируется во второй половине 2023 года, передает Укринформ. «Мы очень долго ждали этого решения банка, результаты относительно этого кредита инвесторы проекта ожидали получить еще в феврале 2020 года. Однако уже тогда мировые банки приостановили принятие важных финансовых решений из-за ситуации с наступлением коронакризиса. Но мы рады, что инвесторы проекта получили положительный ответ от банка, и с уверенностью можем сказать, что проект движется дальше», - комментирует Степан Веселовский, СЕО Львовского ІТ Кластера. Проект реализуется при участии локального инвестора и крупнейшего риал-эстейт фонда мира, при поддержке и партнерстве Львовского ІТ Кластера. Генеральным подрядчиком строительства будет одна из крупнейших строительных компаний Польши Unibep. Как сообщалось, Innovation District IT Park - это пространство, где будут работать и учиться будущие ІТ-специалисты. Кроме офисных помещений, на территории IT Park разместится также кампус лабораторий, свободный доступ к которым получат ученые и студенты из разных учебных заведений города. Идея учебной составляющей - дать студентам возможность применять полученные знания на практике, учиться в эпицентре ІТ-индустрии, посещать события и проходить стажировку в ІТ-компаниях. Проект уже имеет первых резидентов, среди них - компании GlobalLogic, N-iX, Intellias, SoftServe и Perfectial.