До 1 июля 2023 года будут действовать переходные положения к техрегламенту ЕАЭС на магистральные трубопроводы. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии 6 апреля.

Как сообщает ЕЭК, техрегламент «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» вступает в силу с 1 июля 2021 года.

На время переходного периода – до 1 июля 2023 года – допускается разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, по национальному законодательству государств ЕАЭС.

Переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу технического регламента, после его вступления в силу не требуется.