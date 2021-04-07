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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДО 1 ИЮЛЯ 2023 ГОДА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
18:18 07.04.2021
До 1 июля 2023 года будут действовать переходные положения к техрегламенту ЕАЭС на магистральные трубопроводы. Такое решение приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии 6 апреля.
Как сообщает ЕЭК, техрегламент «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» вступает в силу с 1 июля 2021 года.
На время переходного периода – до 1 июля 2023 года – допускается разработка, утверждение и государственная экспертиза проектной документации на объекты магистрального трубопровода для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, по национальному законодательству государств ЕАЭС.
Переоформление проектной документации, разработанной и утвержденной, а также прошедшей процедуру государственной экспертизы до вступления в силу технического регламента, после его вступления в силу не требуется.
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