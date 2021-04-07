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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ЗА МАРТ СОКРАТИЛИСЬ НА 5%


17:25 07.04.2021

На 1 апреля 2021 года международные резервы Украины составляли 27,035 млрд долл. (в эквиваленте), на 5% меньше, чем на начало марта. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 млн долл. (в эквиваленте). В марте они уменьшились на 5% учитывая значительные объемы погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства", - говорится в сообщении.

Динамику резервов в течение марта определяли следующие факторы.

Во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долл. (в эквиваленте). В частности, 570,5 млн долл. были направлены на обслуживание облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 325,2 млн долл. - на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Валютные поступления от размещения ОВГЗ составили 473,7 млн долл. Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долл. (в эквиваленте).

Во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валюты). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн долл. (в эквиваленте).

В-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. Но в отдельные дни на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, что позволило Национальному банку пополнить резервы на 50,5 млн долл.
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