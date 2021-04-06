Оператор газохранилищ АО "Укртрансгаз" совместно с ТБ "Украинская энергетическая биржа" (ТБ "УЭБ") предоставляет возможность участникам рынка природного газа осуществлять торговлю природным газом в подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом сообщается на сайте биржи.

"Газ в ПХГ будет торговаться в виде краткосрочных стандартизированных продуктов в Энергетической торговой платформе ТБ "УЭБ" в режиме двустороннего встречного аукциона (continuous trading)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что торговля будет осуществляться в секции краткосрочного рынка природного газа ТБ "УЭБ". Участвовать в торгах могут заказчики услуг хранения, которые получили доступ к торгам в установленном ТБ "УЭБ" порядке.

Сделки осуществляются путем метчинга, а их выполнение осуществляется с помощью клиринговой системы биржи, интегрированной с системами оператора газохранилищ и банка.

Сообщается, что перед началом торгов участники вносят гарантийные взносы в размере 3% от стоимости заявки (обеспечение подписания соглашений и подтверждения торговых сообщений), а покупатели вносят 100% стоимости товара на свой счет.

Биржа обменивается информацией с оператором газохранилищ относительно заказчиков услуг хранения (наличие природного газа, распределенного рабочего объема и т.д.). После торгов биржа направляет торговые оповещения "Укртрансгазу", а после их подтверждения осуществляет расчеты между сторонами.

АО "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".