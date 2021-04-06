Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 6 апреля внесла изменения в Положение об особенностях контроля таможенной стоимости.

Как сообщает ЕЭК, действующим решением комиссии предусмотрено, что углубленный контроль таможенной стоимости не проводится при повторяющихся поставках одних и тех же товаров при условии, что достоверность таможенной стоимости первой партии товаров была подтверждена. При этом таможенное декларирование всех партий товаров должно было осуществляться в одном таможенном органе.

Учитывая развитие информационного взаимодействия таможенных органов, исключено такое условие, как необходимость таможенного декларирования всех партий товаров в одном таможенном органе.

Также учтены особенности применения этого механизма в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары.

Коллегия ЕЭК также внесла изменения в порядок отложенного определения таможенной стоимости товаров.

Следует напомнить, что возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости предусмотрена Таможенным кодексом ЕАЭС. Это позволяет импортерам уплачивать таможенные платежи исходя из реальной стоимости товара, не переходя к оценочным методам определения таможенной стоимости.

Действующим решением ЕЭК определены случаи и порядок применения такого механизма. В настоящее время предусмотрена возможность отложить определение точной величины таможенной стоимости в трех случаях.

Порядок дополнен еще одним случаем, когда возможно отложить определение точной величины таможенной стоимости, – если цена товара зависит от его качественных характеристик, которые определяются по результатам исследований или анализа товара, проводимых после его ввоза.