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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС УТВЕРЖДЕН ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ-2025


17:33 06.04.2021

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 5 апреля принял план по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств 11 декабря 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, план содержит конкретные мероприятия по реализации мер и механизмов Стратегии-2025, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей.

Большую часть мероприятий плана планируется исполнить в течение 2021-2023 годов. В частности, до конца текущего года предусмотрено внести изменения в порядок разработки техрегламентов Евразийского экономического союза, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а также принять решение о начале реализации проекта «Цифровое техническое регулирование» и другое.

Кроме того, на 2021 год запланировано подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в Союзе и заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй.

В новых сферах в текущем году предполагается проанализировать опыт внедрения принципов «зеленой» экономики в государствах Союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования в Союзе, а также выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.

Напомним, Стратегия-2025 включает порядка 330 мер и механизмов. Ее выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС. Реализация стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости.
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