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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БИРЖИ ЕАЭС АКТИВИЗИРУЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩИХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ


16:48 06.04.2021

Биржи ЕАЭС активизируют взаимодействие по формированию общих товарных рынков. Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн-заседания Комитета по товарным рынкам, действующего при Международной ассоциации бирж стран СНГ, в котором приняли участие руководители БУТБ, Московской биржи, Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, товарной биржи "Евразийская торговая система" (Казахстан), товарной биржи "Каспий" (Казахстан), Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Кыргызской фондовой биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники заседания поделились основными результатами работы биржевых площадок в I квартале 2021 г. и обсудили перспективы взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в части реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 г.

В частности, поддержана инициатива БУТБ по созданию международной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере биржевой торговли. Предполагается, что это позволит детально изучить как национальное законодательство стран-участниц, так и локальные правовые акты, действующие на каждой из товарных бирж, для выработки единых подходов и принципов функционирования общих товарных рынков в рамках ЕАЭС.

МАБ СНГ - международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Объединяет товарные и валютно-фондовые биржи из 10 стран. БУТБ является полноправным членом МАБ СНГ и инициатором создания Комитета по товарным рынкам при этой организации.
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