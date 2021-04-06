|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БИРЖИ ЕАЭС АКТИВИЗИРУЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩИХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ
16:48 06.04.2021
Биржи ЕАЭС активизируют взаимодействие по формированию общих товарных рынков. Соответствующая договоренность достигнута в ходе онлайн-заседания Комитета по товарным рынкам, действующего при Международной ассоциации бирж стран СНГ, в котором приняли участие руководители БУТБ, Московской биржи, Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи, товарной биржи "Евразийская торговая система" (Казахстан), товарной биржи "Каспий" (Казахстан), Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Кыргызской фондовой биржи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники заседания поделились основными результатами работы биржевых площадок в I квартале 2021 г. и обсудили перспективы взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в части реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 г.
В частности, поддержана инициатива БУТБ по созданию международной рабочей группы по вопросам гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере биржевой торговли. Предполагается, что это позволит детально изучить как национальное законодательство стран-участниц, так и локальные правовые акты, действующие на каждой из товарных бирж, для выработки единых подходов и принципов функционирования общих товарных рынков в рамках ЕАЭС.
МАБ СНГ - международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Объединяет товарные и валютно-фондовые биржи из 10 стран. БУТБ является полноправным членом МАБ СНГ и инициатором создания Комитета по товарным рынкам при этой организации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 06.04.2021
Конвертация в банках
на 06.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте