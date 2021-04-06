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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА МЕДИЗДЕЛИЯ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПРАВИЛАМ ЕАЭС
14:48 06.04.2021
С 1 января 2022 года медицинские изделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза. По национальным нормам – до 31 декабря 2021 года.
Совет ЕЭК 5 апреля одобрил изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года. Документ направлен в страны ЕАЭС для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Как сообщает ЕЭК, изменения предусматривают, что медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений.
Для медицинских изделий, в отношении которых выдано национальное регистрационное удостоверение с ограниченным сроком действия, возможна перерегистрация таких медицинских изделий до 31 декабря 2026 года с выдачей бессрочных национальных регистрационных удостоверений.
Внесение изменений в регистрационное досье медицинского изделия по национальным правилам – до 31 декабря 2026 года.
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