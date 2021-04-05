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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРИТ ВОПРОС ОБ ИМПОРТНЫХ ПОШЛИНАХ НА САХАР НА ЗАСЕДАНИИ 22 АПРЕЛЯ


12:12 06.04.2021

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил рассмотреть на заседании, которое намечено на 22 апреля, вопрос о временном освобождении от пошлин импорта в ЕАЭС белого сахара.

«Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского экономического союза, регулирующих вопросы производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании Совета», – сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС предварительно договорились о льготах на ввоз белого сахара и сахара-сырца для Казахстана и Кыргызстана. В ЕЭК отмечали, что мера по предоставлению льгот на ввоз белого сахара, а также сахара-сырца будет носить краткосрочный характер. Предполагалось, что совет ЕЭК примет соответствующее решение 5 апреля.
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