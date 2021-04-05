Совет Евразийской экономической комиссии 5 апреля продлил сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, – до 30 сентября 2021 года.

По словам министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олега Панкратова, продление сроков обусловлено тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие после 31 марта 2021 года.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и которые не могут вернуться домой.

Олег Панкратов отметил, что данное решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19.

Совет ЕЭК также приостановил до 30 сентября 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.