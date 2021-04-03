Совет Евразийской экономической комиссии 5 апреля принял решение продлить действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для производства оптоволокна.

Как сообщает ЕЭК, в настоящее время в Евразийском экономическом союзе производство этих компонентов отсутствует либо не отвечает требуемому качеству.

«Принятое решение позволит создать благоприятные экономические условия для производства оптоволокна на территории Союза, повысить инвестиционную привлекательность соответствующего проекта, а также конкурентоспособность конечной продукции на союзном и зарубежном рынках», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

В основном оптоволокно применяется в качестве среды для передачи данных в телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.

Новый срок окончания действия продленной меры – 31 декабря 2023 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Коллегии ЕЭК также дано поручение оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.