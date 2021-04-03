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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС НА ТРИ ГОДА ПРОДЛИЛИ БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОПТОВОЛОКНА
18:00 05.04.2021
Совет Евразийской экономической комиссии 5 апреля принял решение продлить действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для производства оптоволокна.
Как сообщает ЕЭК, в настоящее время в Евразийском экономическом союзе производство этих компонентов отсутствует либо не отвечает требуемому качеству.
«Принятое решение позволит создать благоприятные экономические условия для производства оптоволокна на территории Союза, повысить инвестиционную привлекательность соответствующего проекта, а также конкурентоспособность конечной продукции на союзном и зарубежном рынках», – отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
В основном оптоволокно применяется в качестве среды для передачи данных в телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.
Новый срок окончания действия продленной меры – 31 декабря 2023 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Коллегии ЕЭК также дано поручение оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.
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