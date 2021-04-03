Евразийский банк развития (ЕАБР) готов финансировать межгосударственные программы, направленные на экономическую интеграцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также содействовать расширению внешней торговли между странами Союза через документарные операции.

"Мы готовы к тесному взаимодействию с Евразийской экономической комиссией и Советом по промышленной политике ЕАЭС. Перспективной формой такого взаимодействия может стать финансирование межгосударственных программ и проектов ЕАЭС, которые соответствуют миссии банка", - сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, выступая в понедельник на Совете по промышленной политике ЕАЭС в Ташкенте.

По его словам, эта инициатива ЕАБР вызвана актуальностью расширения производственных связей, которые "формируют каркас евразийской экономической интеграции". "Сохранение, развитие и расширение этого потенциала сотрудничества - одна из ключевых задач деятельности банка", - подчеркнул Подгузов, которого цитирует пресс-служба ЕАБР.

Он также отметил, что наряду с элементами долговой поддержки проектов ЕАБР имеет возможность предоставлять услуги по организации всех видов документарных операций, в том числе выпускать аккредитивы и банковские гарантии. ЕАБР может выступать в качестве гарантирующего банка и выполнять роль медиатора при взаимодействии между контрагентами из стран ЕАЭС.

"В отдельных случаях банк имеет возможность поддерживать реализацию проектов промышленной кооперации путем прямого участия в акционерном капитале компаний, полноценным образом разделяя проектные риски с инициаторами", - добавил глава ЕАБР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, Совет по промышленной политике ЕАЭС — структура, координирующая на пространстве объединения деятельность органов власти Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в сфере промышленности. Заседание Совета впервые проходит в Узбекистане как в стране, находящейся в статусе наблюдателя в ЕАЭС.