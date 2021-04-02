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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИИ ЕАЭС ОБСУДЯТ 22 АПРЕЛЯ В ЕЭК
13:56 05.04.2021
Инновационное развитие металлургии, передовые технологии, автоматизацию и цифровизацию производственных процессов и сырьевого обеспечения отрасли планируется обсудить 22 апреля на площадке Евразийской экономической комиссии в ходе научно-практической сессии «Металлургия ЕАЭС: инновационное развитие и перспективные технологии» с участием члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна.
В мероприятии, которое пройдет в видеоформате, примут участие представители уполномоченных органов, научных и деловых кругов стран Евразийского экономического союза. Среди спикеров – представители отраслевых ассоциаций черной и цветной металлургии, научных учреждений НАН Беларуси и России, ведущих металлургических предприятий государств ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, на четырех тематических секциях будут рассмотрены перспективы автоматизации и цифровизации предприятий Союза, использование плазменных технологий в черной и цветной металлургии, новые технологии переработки железа и металлолома для сырьевого обеспечения отрасли.
Представители профессионального научного сообщества и крупнейших металлургических предприятий обсудят основные тенденции развития металлургии. Запланированы презентации научных проектов по применению новых технологий, в том числе в сферах переработки сырья из промышленных и органических отходов по технологии GCCT, внедрения электронного документооборота и технологии RPA, расширения использования инновационных материалов из алюминия в строительстве.
Участники сессии смогут напрямую задать вопросы разработчикам технологий, обсудить возможности их применения, договориться о сотрудничестве.
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