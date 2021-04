СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MADE IN BELARUS ПРОЙДЕТ В ДУШАНБЕ

11:21 05.04.2021 Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus пройдет в Душанбе с 6 по 7 апреля, сообщили Avesta.Tj в Торгово-промышленной палате (ТПП) Таджикистана. Согласно информации, 40 белорусских предприятий и организаций продемонстрируют достижения разнообразных отраслей: продукты питания и напитки, пищевые ингредиенты, растениеводство и животноводство, сельскохозяйственное машиностроение, рекреационный и медицинский туризм. Выставка Made in Belarus будет проходить в отеле Hyatt Regency Dushanbe. Программу выставки дополнят бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» и аграрный форум «ТаджБелАгро», которые состоятся 6 и 7 апреля соответственно. Мероприятия приурочены к очередному заседанию межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Беларуси. В Душанбе ожидается прибытие представительной делегации из Беларуси, в которую входят: министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель министра промышленности Александр Огородников, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности Александр Яковчиц, а также представители руководства министерств, регионов и крупнейших предприятий Беларуси, которые, как ожидается, примут участие в работе выставки и двух форумов. Выставка проводится для деловых кругов трех стран: Таджикистана, Беларуси, Афганистана. Экспонаты будут представлены в формате презентации, дегустация и розничная продажа белорусской продукции не предусмотрены. Организатором выставки Made in Belarus является выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» организован Белорусской торгово-промышленной палатой, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, ГУП «ТаджИнвест», Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан. Аграрный форум «ТаджБелАгро» организуют Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.