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МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MADE IN BELARUS ПРОЙДЕТ В ДУШАНБЕ


11:21 05.04.2021

Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus пройдет в Душанбе с 6 по 7 апреля, сообщили Avesta.Tj в Торгово-промышленной палате (ТПП) Таджикистана.

Согласно информации, 40 белорусских предприятий и организаций продемонстрируют достижения разнообразных отраслей: продукты питания и напитки, пищевые ингредиенты, растениеводство и животноводство, сельскохозяйственное машиностроение, рекреационный и медицинский туризм.

Выставка Made in Belarus будет проходить в отеле Hyatt Regency Dushanbe. Программу выставки дополнят бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» и аграрный форум «ТаджБелАгро», которые состоятся 6 и 7 апреля соответственно.

Мероприятия приурочены к очередному заседанию межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Беларуси.

В Душанбе ожидается прибытие представительной делегации из Беларуси, в которую входят: министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель министра промышленности Александр Огородников, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности Александр Яковчиц, а также представители руководства министерств, регионов и крупнейших предприятий Беларуси, которые, как ожидается, примут участие в работе выставки и двух форумов.

Выставка проводится для деловых кругов трех стран: Таджикистана, Беларуси, Афганистана. Экспонаты будут представлены в формате презентации, дегустация и розничная продажа белорусской продукции не предусмотрены.

Организатором выставки Made in Belarus является выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.

Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан» организован Белорусской торгово-промышленной палатой, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, ГУП «ТаджИнвест», Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан.

Аграрный форум «ТаджБелАгро» организуют Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
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