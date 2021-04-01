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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В РОССИИ ПЕРЕКРЫЛИ КАНАЛ КОНТРАБАНДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ В БЕЛАРУСЬ
15:18 02.04.2021
Российские таможенники пресекли деятельность группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов из России в Беларусь на 226 млн российских рублей (почти 3 млн долларов). Об этом сообщает Центральная энергетическая таможня РФ.
Согласно информации, поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Беларуси с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси.
«Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», - говорится в сообщении.
В ходе проверки таможенники установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, подлежащие таможенному декларированию.
По фактам контрабанды Центральная энергетическая таможня возбудила три уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия.
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