Российские таможенники пресекли деятельность группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов из России в Беларусь на 226 млн российских рублей (почти 3 млн долларов). Об этом сообщает Центральная энергетическая таможня РФ.

Согласно информации, поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Беларуси с привлечением двух граждан РФ. Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси.

«Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код ТН ВЭД ЕАЭС вывозимого товара», - говорится в сообщении.

В ходе проверки таможенники установили, что под видом смазочных материалов в Беларусь вывозились нефтепродукты, подлежащие таможенному декларированию.

По фактам контрабанды Центральная энергетическая таможня возбудила три уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия.