Реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в области защиты прав потребителей, а также приоритеты предстоящей работы в этой сфере рассмотрели на заседании профильного консультативного комитета под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко.

Виктор Назаренко отметил высокую вовлеченность уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в процесс реализации поставленных задач по обеспечению и защите прав потребителей. «В первом квартале 2021 года в рамках Стратегии-2025 приняты общие принципы и критерии добросовестной деловой практики, а также рекомендации по разработке государственных программ по защите прав потребителей», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, одной из важных тем обсуждения стала необходимость разработки общих подходов стран ЕАЭС к защите прав потребителей в электронной торговле, а также совершенствование права Союза в сфере обеспечения качества и безопасности товаров и услуг. Эффективным инструментом для этого станет Программа совместных действий государств ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей. «Это комплексный документ, реализация которого позволит скоординировать усилия стран и Комиссии для защиты интересов потребителей на рынке Союза», – подчеркнул Виктор Назаренко.

Комиссия представила результаты сравнительного анализа мирового опыта и практики государств ЕАЭС в области формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров, работ, услуг. Основные выводы исследования будут применяться при подготовке рекомендаций ЕЭК для государств Союза в этой сфере.

В заседании консультативного комитета приняли участие государственные и общественные организации в сфере защиты прав потребителей государств ЕАЭС, а также представители государства-наблюдателя при Союзе из Узбекистана.