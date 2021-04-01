Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины согласовал условия и порядок ее (JCB Payment System - ред.) деятельности в Украине. Международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам систем", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Нацбанке отмечают, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.

JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.