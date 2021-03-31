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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ФОРМИРУЕТСЯ ЕДИНЫЙ РЫНОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ


12:43 01.04.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 30 марта одобрила проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе.

Как сообщает ЕЭК, это ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг Союза, который предусматривает единые подходы к регулированию этой сферы деятельности.

Документ также предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний государств Союза.

«После вступления соглашения в силу аудиторы и аудиторские организации одной страны Союза смогут оказывать услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в одной стране Союза, будут признаваться в других», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета ЕЭК и после одобрения направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
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